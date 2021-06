KSC erhält Zuschuss für Hallennutzung

Bensheim. Der Kreis Bergstraße hat viele Sporthallen, in der gesamten Region. Schulen nutzen diese für den Sportunterricht. Aber auch zahlreiche Vereine sind mit einem großen Sportangebot quer durch die Generationen in den Hallen anzutreffen.

AdUnit urban-intext1

Andere Vereine wiederum betreiben eigene Hallen, wozu es seitens des Kreises einen Zuschuss zum Unterhalt gibt. So auch für den Boxclub-Club KSC Bensheim. Bei diesem lieferte Landrat Christian Engelhardt (links) das Kuvert mit der Zuschuss-Zusage in Höhe von 1800 Euro diesmal persönlich ab. Engelhardt nutzte die Visite, um sich über den Verein zu informieren. „Ich kann nur von Herzen danke für das sagen, was sie machen“, so der Landrat.

Club-Vorsitzender Reginald Schulze nahm das Kuvert entgegen. Im Gespräch am Rande zeigte er auf, welche Folgen die Corona-Pandemie auch für Verein hat. Da der Übungsbetrieb lange Zeit gänzlich stilllag und auch jetzt nur mit angezogener Handbremse vonstatten gehen kann, fehle es auf der Einnahmenseite an Mitgliedsbeiträgen. Ein Verein wie der Kraft-Sport-Club, der sich zu 90 Prozent aus diesen Beiträgen finanziert, spüre den Rückgang entsprechend deutlich. „Das hat fürchterlich reingehauen“, sagt Schulze. thz/Bild: Zelinger