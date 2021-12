Kritik vor allem an den Marktplatz-Plänen

Bensheim. Am 14. Dezember 2020 wurde Bürgermeisterin Christine Klein in ihr neues Amt eingeführt. Nach einem Jahr nimmt die BfB-Fraktion eine Bewertung ihrer Arbeit in einer sicher nicht leichten Konstellation in der Stadtverordnetenversammlung vor, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei der Sparkasse Wort gehalten

„Wir begrüßen ausdrücklich die Kehrtwende in den Sparkassengremien für eine Sanierung des Hauptgebäudes in der Bahnhofstraße. Wir beglückwünschen den neuen Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Bensheim, Erich Schulz, und Verwaltungsratsvorsitzende Bürgermeisterin Christine Klein zu ihrer Entscheidung. In diesem Fall hat die neue Bürgermeisterin Wort gehalten“, stellen die Stadtverordneten der BfB fest.

Ganz anders sehe es bei der Umsetzung der Ziele des Bürgerbegehrens zum Marktplatz aus, die durch die Stadtverordnetenversammlung im Dezember 2020 mit großer Mehrheit übernommen wurde. Das Bürgerbegehren der Bürgerinitiative „Bensheimer Marktplatz besser beleben“, das von mehr als 3200 Bensheimer Bürgerinnen und Bürgern per Unterschrift unterstützt wurde, sieht einen ergebnisoffenen städtebaulichen Ideenwettbewerb für die Gestaltung des Bensheimer Marktplatzes vor.

Erneute Verzögerung

Vor der Stichwahl zur Bürgermeisterin sprach sich Christine Klein klar für die Umsetzung des Bürgerbegehrens aus. Davon sei heute bei der Bürgermeisterin keine Rede mehr. Sie tue im Gegenteil derzeit alles, damit dieser Beschluss nicht umgesetzt wird und setze nun auf ein anderes Verfahren, das Gefahr laufe, vor Gericht oder von den Aufsichtsbehörden gestoppt zu werden.

Die bereits jetzt eingetretene Verzögerung von über einem Jahr habe die neue Bürgermeisterin zusammen mit der Ersten Stadträtin Rauber-Jung zu verantworten. „Hier erwarten wir von Bürgermeisterin Klein, dass sie ihre eigene Reißleine erneut zieht und sich zu den beschlossenen Zielen des Bürgerbegehrens bekennt und diese natürlich umsetzt.“

Groß-Kita in Fehlheim

Auch bei dem Thema siebenzügige Kindertagesstätte im Grüngürtel zwischen Fehlheim und Schwanheim hätten sich die BfB eine klare Positionierung der Bürgermeisterin für den eindeutigen Beschluss aus beiden Stadtteilen erhofft. Beide Ortsbeiräte, beide Kirchen, beide Elternvertretungen und beide Kita-Leitungen sprechen sich für zwei kleinere Kitas, eine in Fehlheim und eine in Schwanheim, aus. „Hier erwarten wir, dass die Bürgermeisterin die Entscheidungen der Ortsbeiräte respektiert und dementsprechend die weiteren Planungen der Kitas im Sinne der Bürger und Bürgerinnen fortführt“, heißt es abschließend in der BfB-Mitteilung. red