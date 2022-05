Kritik an höheren Kita-Gebühren

Bensheim. Nachdem in der vergangenen Woche alle Ausschüsse sowie Ortsbeiräte getagt haben, gibt es in der nächsten digitalen Fraktionssitzung der Grünen am heutigen Dienstag (24.) viel zu besprechen.

„Im Bauausschuss wurde teilweise mit nichtigen Argumenten argumentiert. Ein Fleischgroßhandel wird von der CDU und Stadträtin Rauber Jung mit den hiesigen Handwerkern verglichen, eine 30er-Zone wird einer Fahrradstraße vorgezogen“, fasst Kira Knapp ihre Sichtweise zusammen.

Zeitversetzt tagte der Sport-, Sozial- und Kulturausschuss. „Nicht einverstanden sind wir mit der Erhöhung der Gebühren für die Kinderbetreuung. Die Familien waren gerade in der Corona-Pandemie stark belastet, jetzt kommen hohe Energiekosten und eine Inflation dazu. Überall werden Entlastungen für Familien beraten, und die Koalition in Bensheim will die Gebühren noch schneller erhöhen, statt zu Beginn des nächsten Jahres jetzt schon zum 1. August“, kritisiert Fraktionschefin Doris Sterzelmaier.

Im Haupt- und Finanzausschuss war die Rheinstraße ein strittiger Punkt. Nach mehrmaligen Prüfungen, auch auf Anfrage der Grünen, bei den zuständigen Behörden sei klar, dass in der Rheinstraße keine Tempo-30-Zone kommen werde. Trotzdem beantrage genau dies die Koalition.

Die Grünen fordern Radschutzstreifen bei der anstehenden Sanierung der östlichen Rheinstraße und gleichzeitig eine Prüfung mit Angabe von Kosten und Zeitplan für Radwege oder Schutzstreifen in der Rheinstraße bis zum Berliner Ring.

Im Ausschuss wurde die Sanierung der Saarstraße beschlossen mit der Aussage, dass dort ein Schutzstreifen kommt, der sogar förderfähig ist.

Ebenso sehen es die Grünen kritisch, dass die Koalition eine unbestimmte Verschiebung der Sanierung der östlichen Rheinstraße beschlossen hat. Baustadträtin Rauber-Jung hatte dazu im Ortsbeirat erklärt, dass dann nicht sicher gestellt sei, dass dieses Projekt rechtzeitig abgerechnet werden könne und die Gefahr bestünde, dass eine hohe Summe an Fördergeldern aus der Hessenkasse verloren geht.

In der heutigen Fraktionssitzung berichten die Ausschussmitglieder sowie die Ortsbeiräte digital über die Ergebnisse ihrer Sitzungen. Weiterhin wird die Stadtverordnetenversammlung vorbereitet. red