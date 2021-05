Kritik an Erweiterung von Stubenwald II

Bensheim. Die lokalen Naturschutzverbände Nabu und BUND sowie die Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen (BVNH) haben sich erneut gegen die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Stubenwald II positioniert. Das Vorhaben verdeutliche beispielhaft, dass der Flächenverbrauch weiterhin ungehindert voranschreite.

Damit würden noch mehr ökologisch wertvolle Gebiete zerstört und Biotope zerschnitten. „Es drängt sich das Gefühl auf, dass in Bensheim alle Grenzen gefallen sind“, so Annette Modl von der BVNH Bergstraße bei einem Ortstermin.

Hintergrund ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes und die einhergehende Erweiterung des Bebauungsplans Stubenwald II im Zusammenhang mit dem Umzug des Unternehmens Sanner vom Auerbacher Stammsitz auf ein drei Hektar großes Grundstück im äußersten Bensheimer Westen.

Durch die Erschließung der letzten unbebauten Lücke westlich der begrünten Ausgleichsfläche befürchten die Naturschützer nicht nur den Verlust eines Biotopverbundes, sondern einen Dammbruch, was die weitere Stadtentwicklung Richtung der Lorscher Gemarkungsgrenze betrifft: „Das Maß ist aber voll“, so Annette Modl an dem schmalen Waldzug mit betoniertem Feldweg, der die östliche Grenze des Neubauprojekts bilden wird.

Sie weist darauf hin, dass es sich bei dem grünen Streifen um einen natürlichen Rest der ehemaligen Neckarschleife handelt, die sich vom erschlossenen Gewerbegebiet westlich der Robert-Bosch-Straße bis zum Kreuzlachegraben im Norden zieht. Dieser wiederum ist mit dem Bereich an der Wattenheimer Brücke verbunden. Das Areal weise einen Auwaldcharakter mit wertvollem Erlenbestand auf.

Artenvielfalt ist bedroht

Entscheidend für die Tierwelt sei hier insbesondere die Vernetzung mit dem benachbarten Feuchtgebiet. Diese würde durch den Lückenschluss im Stubenwald II endgültig zerstört. Durch den Verlust dieses Korridors komme es zu einem erheblichen Rückgang der Artenvielfalt, weil wichtige Wanderungsschneisen zugebaut würden. Das betreffe Amphibien, Reptilien und Insekten. „Alle reden vom Insektensterben. Doch hier unternimmt man alles, um es noch zu beschleunigen“, so die Botanikerin.

Die Naturschützer plädieren für den Erhalt der Fläche inklusive Rückbau des betonierten Wegs. Durch eine solche Aufwertung wäre letztlich mehr erreicht als durch künstlich angelegte Blühstreifen im Stadtgebiet, die durch ihren Insel-Charakter von vielen Naturschützern als kommunalpolitisches Alibi von relativ geringem ökologischen Nutzen kritisiert werden. Die homogene Struktur, wie sie ein zusammenhängendes Gebiet aufweise, sei gerade dort nicht gegeben.

Der Bensheimer Vogelkundler Stephan Schäfer bestätigt das. „Wir vom Nabu können eine weitere Inanspruchnahme von Offenlandflächen nicht zustimmen.“ Schäfer verweist auf die dort vorkommenden Brut- und Rastvogelarten wie Goldammer, Feldlerche, Rebhuhn oder Kiebitz. Für diese Tiere sei der offene grüne Fleck im Gewerbegebiet ein bedeutsames Habitat.

Denn unter den bedrohten Vogelarten zeige sich ein überproportionaler Anteil an Feldvogelarten, die vertikale Strukturen (Gebäude, Brücken, Freileitungen) eher meiden, da auf höher gelegenen Punkten Raubvögel lauern. Dies sei im Stubenwald schon jetzt der Fall. Eine zusätzliche Bebauung sei daher nicht vertretbar, wenn man einen letzten Rest an Fauna erhalten wolle. Es gehe um ökologische Qualität, die durch Vielfalt und nicht allein durch Masse zustande komme.

„Man sieht ja momentan nur Ackerland“, so Schäfer über das betreffende Gebiet. Doch das müsse nicht so bleiben. Auch der Nabu spricht sich für eine Aufwertung des Bodens als artenreiches Grünland aus, der neben seiner Bedeutung für die Tierwelt noch weitere wichtige Funktionen aufweise: als Versickerungsmöglichkeit für Regenwasser, als kleinklimatisch nützliche Kühlungsfläche (Bodenversiegelung bewirkt Erwärmung) und nicht zuletzt als Erholungsraum für den Menschen in einer dicht besiedelten Region.

Eberhard Erb vom Nabu zitiert Artikel 62 der Hessischen Verfassung, nach dem die Landschaft den Schutz und die Pflege des Staates und der Gemeinden genießt. „Das erkenne ich in Bensheim nicht.“

Auch Annette Modl räumt ein, dass ein Wachstumsstopp nicht zwangsläufig wirtschaftliche Stagnation bedeuten müsse. Durch kluge Planungen mit intelligenten Strukturen könne man räumliche Entwicklung und biologische Diversität gleichermaßen berücksichtigen.

Andreas Rossa vom BUND plädiert für interkommunale Gewerbegebiete, um eine kleinräumige Zerstückelung der Landschaft zu vermeiden. Der Biotopverbund zwischen Odenwald und Ried, der Tierbewegungen in Ost-West-Richtung ermögliche, werde immer massiver eingeschränkt. Gernot Heuser fügt hinzu, dass endemische Arten, die nur in einem bestimmten Gebiet vorkommen, durch bauliche Blockaden enorm gefährdet seien, weil die Möglichkeit der genetischen Mischung durch Wanderung fehlt.

Protest aus Lorsch

„Eine Vernetzung des Systems hat oberste Priorität“, sagt die Nabu-Kreisvorsitzende Bettina Walter. Die Biologin aus Lorsch erkennt einen Mangel an ganzheitlicher Perspektive. Viele Städte und Gemeinden betrachten Naturschutz als lokale Angelegenheit und übersehen dabei die eigentlichen Zusammenhänge.

Die Lorscher Politiker haben sich übrigens schon zwei Mal mehrheitlich gegen die Pläne der Nachbarstadt ausgesprochen, das Areal Stubenwald zu vergrößern. Der Landschaftsverbrauch sei nicht zu akzeptieren, lautete auch deren Argument, das zuletzt im November 2020 wiederholt wurde. Bereits im Zuge der Bebauungsplan-Verfahren zur Stubenwald-Erweiterung in den Jahren 2001 und 2013 wurde das enge Heranrücken der Nachbarn an die Lorscher Gemarkung äußerst kritisch kommentiert. Vor allem die deutliche Einschränkung des Regionalen Grünzugs und der Verlust von Frischluftschneisen wurden als Ablehnungsgrund angeführt.

„Das Denken in Ausgleichsflächen führt in die falsche Richtung“, so Annette Modl. Durch Stubenwald II seien bereits jetzt etliche Vogel-Brutpaare verschwunden. Ein weiterer Flächenverbrauch sei nicht tolerierbar. Zumal dieser Prozess in Bensheim gerade munter weiter gehe. Beispielhaft nennt sie die Meerbach-Bebauung und die Pläne für den Seeberg in Schönberg. Von einer konzeptionell durchdachten Stadtplanung mit ausreichend Grünflächen und ökologischer Bauweise sei nach wie vor nichts zu spüren.

Der Appell für einen Stopp des Flächenfraßes, wie er auch von der Hessischen Landesregierung weiter getragen werde, stoße in Bensheim auf taube Ohren, so die Naturschützer. Die jüngst gefasste Resolution der Biodiversitätskonferenz Bergstraße zur Minimierung des Flächenverbrauchs sei in der Kommune bislang nicht mehr als ein Lippenbekenntnis.