Kritik an der Rathausspitze

Bensheim. Wie sollen die Grünen mit der nun offen mitgeteilten weiteren Verzögerung umgehen, einen ergebnisoffenen städtebaulichen Wettbewerb unter Einbeziehung der Variante Null-Bebauung durchzuführen, so wie es mit dem Ideenwettbewerb im Dezember 2020 beschlossen wurde? Das fragt sich die Fraktion in einer Pressemitteilung

Statt des Ideenwettbewerbs kam eine Arbeitsgruppe bekanntlich zum Ergebnis, ein Werkstattverfahren sei empfehlenswerter und die Politik solle das Verfahren ändern. „Bürgermeisterin Christine Klein und Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung haben klargemacht, dass sie den im Vorjahr verbindlich beschlossenen Ideenwettbewerb für falsch halten“, betont Jochen Kredel, stellvertreteender Fraktionsvorsitzender, und weiter: „Die von Grünen, BfB und FWG erhobenen Einwände, Bürgermeisterin und Baustadträtin würden damit gesetzwidrig handeln, konnten sie nicht widerlegen.“

Das Ergebnis der nun vor fünf Wochen angekündigte Einholung einer Rechtsauskunft liegt noch immer nicht vor und wird laut Nachfrage dieser Zeitung für diese Woche erwartet. „Wir sind gespannt, wie die rechtliche Bewertung ausfällt. Sollte eine Änderung des Beschlusses vom Dezember 2020 nicht möglich sein, dann ist ein Jahr verlorengegangen, in dem der Ideenwettbewerb schon auf den Weg hätte gebracht werden können“, sagt Fraktionschef Moritz Müller.

Die Grünen werden in ihrer nächsten Fraktionssitzung am Dienstag (16.) eine Nachbetrachtung der Stadtverordnetenversammlung vornehmen und dabei sowohl über den Prozess am Marktplatz als auch über den Entwurf des Haushaltes 2022 sprechen. Wegen der steigenden Coronazahlen tagen die Grünen digital und diesmal nicht öffentlich. Mitteilungen oder Fragen können an m.mueller@gruene-bensheim.de gesendet werden. red

