Kritik an 3 G im Rathaus

Bensheim. Die Einführung der 3 G-Regel beim Besuch im Rathaus und den städtischen Einrichtungen stößt auf Kritik der BfB-Stadtverordnetenfraktion.

Diese neue Vorschrift, die seit de 7. Februar gilt, sei eine weitere Hürde für Menschen, die sich – aus welchen Gründen auch immer – nicht gegen Covid impfen lassen wollen. „Einen Test, um ins Rathaus oder in die städtischen Einrichtungen zu kommen, halten wir für unangemessen und eine Hürde. Aus diesem Grunde haben wir auch an Bürgermeisterin Christine Klein geschrieben, um diese Regel zu überdenken und zu korrigieren“, informiert BfB-Stadtverordneter Franz Apfel. Während überall Vorschriften zurückgefahren werden, wie beispielsweise die 2 G-Regel in Ladengeschäften in Hessen und vielen weiteren Bundesländern, baue Bensheim weitere Hürden auf, so die BfB.

Das passe leider in die Denkweise, die sich schon beim Nicht-Abholen der Weihnachtsbäume gezeigt habe. Alle Kommunen rings um Bensheim herum hätten eine Lösung gefunden – bis auf Bensheim. „Hier muss sich dringend etwas ändern. In Bensheim muss der Service-Gedanke für die Bürger wieder in den Mittelpunkt gestellt werden“, so Ulrike Vogt-Saggau hin. red

