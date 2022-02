„Kreuz-Fahrt“ des Pfarreienverbunds

Bensheim. Zu einer „Kreuz-Fahrt“ lädt der Pfarreienverbund Bensheim ein. Am Samstag, 19. März, können die Teilnehmer mit dem Fahrrad die „Die Geschichte hinter den Wegkreuzen“ erkunden. Frank Meessen und Hans-Peter Kohl führen die Radtour an, die um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz am Pfarrzentrum Sankt Laurentius an der Tannbergstraße beginnt. Um 15 Uhr können sich Radfahrer am Sachsenbuckel in Lorsch anschließen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Messen ist der frühere Leiter des katholischen Bildungswerks Bergstraße/Odenwald. Kohl war Pastoralreferent. Sie werden auf dem 40 Kilometer langen Kurs das Rössling-Kreuz im Lampertheimer Wald, das Bußmichelkreuz im Viernheimer Wald sowie das Gabionenkreuz an der Kolpingscheune zwischen Viernheim und Weinheim ansteuern. Die Kreuze erinnern an schicksalhafte Ereignisse und markieren Orte der Trauer und der Hoffnung. Die Radtour zu den Wegkreuzen soll einschließlich Pausen und Erläuterungen vier Stunden dauern. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2