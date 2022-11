Eine weitere Tradition, die in diesem Jahr wieder aufgenommen wird: Wie letztmals 2019, lud die Stadt Bensheim am Samstag zum Weihnachtsflohmarkt in die Weststadthalle ein. Nach bewährtem Konzept sorgte im Bürgerraum auch diesmal die Fußballabteilung der TSV Auerbach für Kaffee und Kuchen, belegte Brötchen, Würstchen sowie kalte und warme Getränke.

Ein voller Parkplatz und eine stets

...