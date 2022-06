Die Stadt Bensheim beteiligt sich seit 2021 am bundesweiten „Wattbewerb“, der den Ausbau von Photovoltaikanlagen fördern und beschleunigen soll. In diesem Zusammenhang soll auch die junge Generation noch stärker an das Thema Sonnenenergie herangeführt werden. Ein Mal- und Kreativwettbewerb hat sich zum Ziel gesetzt, auf spielerische Art und Weise die Idee der Photovoltaik auch in die

...