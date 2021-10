Kreativ-Workshop für Kinder

Bensheim. Das Familienzentrum bietet in den Herbstferien eine kreative Geschichtenwerkstatt für Kinder ab neun Jahren an. An drei Tagen, 18., 20. und 21. Oktober, können die Kinder von 10 bis 13 Uhr in diesem Workshop aus ihrer Geschichte ein Buch machen. Sie lernen dann, wie sie diese in verschiedenen Techniken illustrieren können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erst werden Moosgummistempel selbst gemacht und dann wird gemalt, gedruckt und collagiert. Im Anschluss binden die Kinder ihr eigenes Buch. Die Einfälle kommen oft von ganz allein.

Die Kinder haben die Möglichkeit, am 15. Oktober von 10 bis 11 Uhr ein Vorabgespräch mit der Kursleitung zu besuchen, um Fragen zu besprechen. Dann können sich die Kinder über das Wochenende ihre eigene Geschichte ausdenken. Es gilt für diese Veranstaltung die 3 G-Reglung. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Bei Fragen und für die Anmeldung steht das Familienzentrum per Telefon unter 06251/8053110 oder per Mail unter partner@familienzentrum-bensheim.de zur Verfügung. red