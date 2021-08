Bensheim. Am Sonntag, 15. August, wird das Fest Mariä Himmelfahrt in der Stadtkirche Sankt Georg in Bensheim gefeiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den beiden Eucharistiefeiern, um 9 und 11 Uhr, werden Kräuter gesegnet, anschließend können Kräutersträußchen gegen eine Spende mitgenommen werden. Es gelten weiterhin die bekannten Corona-Bestimmungen zur Teilnahme am Gottesdienst. Anmeldung bis spätestens Freitag, 13. August, 12 Uhr, im Pfarrbüro Sankt Georg. red