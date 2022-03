Kräuterspaziergang des Odenwaldklubs Bensheim

Bensheim. Am 9. April bietet der Odenwaldklub Bensheim einen Kräuterspaziergang an. Die Kräuterfrau Ines Schuller, Fachberaterin für essbare Wildkräuter, ist die Wanderführerin. Die Teilnehmer können heimische Wildkräuterschätze mit allen Sinnen entdecken, riechen, bestimmen und auch schmecken.

Themen werden sein: Was hat der Frühling an Kräutern zu bieten? Welche Wildpflanzen kann ich sammeln? Was sind die wichtigsten Inhaltsstoffe? Wie kann ich sie in meinen Alltag integrieren? Nach dem Kräuterspaziergang gibt es einen Kräutertrunk. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Schönberger Sportplatz. Mitzubringen sind ein Stoffbeutel oder Korb mit einem feuchten Tuch sowie ein Trinkbecher. Die Kosten belaufen sich auf fünf Euro für Mitglieder des OWK und sechs Euro für Gäste.

Die Anmeldung läuft über die Tourist-Info, Hauptstraße 53, Telefon 06251/8696101. Der Spaziergang findet bei jeder Witterung statt. red

