Kräuterspaziergang des Odenwaldklubs

Bensheim. Am Samstag, 15. Oktober, bietet der Odenwaldklub Bensheim einen Kräuterspaziergang an. Die Kräuterfrau Ines Schuller, Fachberaterin für essbare Wildkräuter, ist die Wanderführerin. Die Teilnehmer können heimische Wildkräuterschätze mit allen Sinnen entdecken, riechen und bestimmen.

Themen werden sein: Was hat der Herbst an Kräutern zu bieten? Welche Wildpflanzen kann ich sammeln? Treffpunkt ist am Schönberger Sportplatz um 10 Uhr. Mitzubringen sind: Stoffbeutel oder Korb mit einem feuchten Tuch. Die Kosten betragen drei Euro für Mitglieder des Odenwaldklubs und fünf Euro für Gäste.

Anmeldung: Tourist-Information Bensheim, Hauptstraße 53, Telefonnummer 06251/8696101.

Der Spaziergang findet bei jeder Witterung statt. Klubmitglieder, Freunde und Gäste sind willkommen. red