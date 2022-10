Bensheim. Bei einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße lernen die Teilnehmer verschiedene Kräuter kennen und stellen daraus Seifen und Salben her.

Der Kurs findet statt am Samstag, 8. Oktober, von 10 bis 12.30 Uhr in der Küche der Kirchbergschule in Bensheim. Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße, Telefon 06251/172960, oder über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de. red