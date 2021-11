Kostenloses Vorlese-Paket für Dreijährige

Bensheim. Das Projekt „Lesestart 1 - 2 - 3“ zur frühen Sprach- und Leseförderung geht in die nächste Runde und auch die Stadtbibliothek Bensheim ist wieder mit dabei. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren Familien mit ein- und zweijährigen Kindern ihre ersten beiden Lese-Sets erhalten haben, können sie nun das dritte Set für Dreijährige kostenlos in der Stadtbibliothek abholen. Dieses besteht aus einer kleinen Stofftasche, in der ein altersgerechtes Bilderbuch und weiterführendes Informationsmaterial enthalten sind. Das bundesweite Programm „Lesestart 1 - 2 - 3“ gibt Familien Tipps und Anregungen, wie sie das Vorlesen spielerisch in den Alltag einfließen lassen können, um den Spracherwerb der Kinder zu fördern. Das Projekt wird von der Stiftung Lesen durchgeführt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 11 bis 18 Uhr; Samstag 10 bis 13 Uhr; Mittwoch geschlossen. ps/Bild: Stiftung Lesen/Stefan Zahm