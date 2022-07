Konzertlesung mit der Grupo Sal in Bensheim

Bensheim. Heute (16.) um 19 Uhr startet die Konzertlesung mit der südamerikanischen Musikgruppe Grupo Sal, die seit mehr als 30 Jahren eine wichtige Stimme Lateinamerikas ist.

Die Veranstaltung findet im Forum der Liebfrauenschule, Obergasse 38 in Bensheim, statt. Karten zum Preis von zuwölf Euro gibt es noch im Weltladen Sankt Georg, Am Wambolterhof 7, oder an der Abendkasse.

Wichtige Umweltaktivistin

Aus Anlass seines dreißigjährigen Bestehens hat der Bensheimer Weltladen Grupo Sal engagiert. Grupo Sal konnte Patricia Gualinga für die gemeinsame Tournee gewinnen. Patricia Gualinga ist eine bedeutende indigene Anführerin Lateinamerikas und eine der zehn wichtigsten Umweltaktivistinnen weltweit. Dank Livezuschaltung ist diese Begegnung trotz weltweiter Corona-Pandemie möglich.

Patricia Gualingas Erzählungen und Berichte fügen sich mit der leidenschaftlichen Musik von Grupo Sal Duo zu einer Collage zusammen, die informiert, hinterfragt, berührt und bewegt. Das Wechselspiel von Musik und Bericht, Gesang und Gespräch schafft eine besondere, unvergessliche und mitreißende Atmosphäre.