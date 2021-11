Konzerte im Advent sind wieder möglich

Bensheim. Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins „Freunde der Kirchenmusik Sankt Georg“ in Bensheim berichtete Regionalkantor und Vorstandsmitglied Gregor Knop über das zurückliegende, für die Chormusik extrem schwierige Jahr – mit vielen Proben in Videokonferenzen, die nicht für alle Sänger das richtige, trotzdem das einzig mögliche Medium waren.

Viele Gottesdienste wurden mit kleinsten Gruppen gestaltet, besonders hervorzuheben waren zahlreiche Erstkommuniongottesdienste, die von fünf acht- und neunjährigen singenden Jungen musikalisch gestaltet wurden. Diese jungen Sänger hätten durch das Einzelcoaching sogar von der Situation profitiert, nichtsdestotrotz freuen sich alle wieder auf ihren gemeinsamen Klang und Gemeinschaftserlebnisse singend und bei den beliebten Singwochenenden und Reisen.

Konzert bei Kerzenschein

Musikalisch gestaltet wurden außerdem die Gottesdienste zum Abschied des alten und zur Begrüßung des neuen Pfarrers Christian Stamm und zur Feier der Diakonenweihe von Moritz Gerlach. Aus der Not, keine Konzerte veranstalten zu können, fanden 2021 „Weihnachts-, Passions- und Pfingstklänge“ statt, unterschiedlich zusammengestellte Programme mit geistlichen Impulsen als Andachten, natürlich leider ohne Beteiligung der Chöre.

Das soll jetzt wieder anders werden: Die fünf Bensheimer Konzertchöre, in diesem Jahr um die Michaelskantorei ergänzt, werden am ersten Advent, 28. November, um 16, 17 und 18 Uhr das traditionelle „Adventskonzert bei Kerzenschein“ in kleinerer Form in Sankt Georg und der Michaelskirche präsentieren, auf das an anderer Stelle noch genauer hingewiesen wird.

Auch das Bach’sche Weihnachtsoratorium wird in diesem Jahr aufgeführt: am 27. Dezember um 18.30 Uhr in Sankt Georg in Bensheim mit einem nur zwölfköpfigen semiprofessionellen Chor, namhaften Solisten und dem Karlsruher Barockorchester. Der Kartenvorverkauf soll in der nächsten Woche starten, dann gibt es auch nähere Informationen zu den Bedingungen.

Der Kammerchor Sankt Georg probt das „Requiem“ von Giuseppe Verdi, das am 6. Februar 2022 aufgeführt werden soll. Neue Sängerinnen und Sänger bis 60 Jahre sind hier willkommen, heißt es von Seiten des Fördervereins. Die Kinderkantorei (Vorschulkinder bis zur 6. Klasse) beginnt in der nächsten Woche mit Proben für das diesjährige Krippenspiel, auch hier sind neue Kinder willkommen.

Jugendkantorei und Junges Vokalensemble bestreiten einige Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit. Das Quartett des Jungen Vokalensembles, das im Coronajahr zehn ZDF-Fernsehgottesdienste besungen hat, wird am Sonntag, 2. Januar, den vorerst letzten Gottesdienst aus Bensheim gestalten, der wieder aus der Hospitalkirche übertragen werden soll.

Der Förderverein organisiert auch die Musikalische Früherziehung, die für Vorschulkinder der beiden Kitas Sankt Albertus und Liebfrauen angeboten wird. Auch hier starten die Kurse neu. Ferner versorgt der Förderverein jugendliche Sänger mit Stimmbildung und irgendwann auch wieder mit dem Einsatz einer Theaterpädagogin.

Regionalkantor Gregor Knop dankte dem durch Krankheit verhinderten scheidenden Vorsitzenden Stefan Ensinger für seine engagierte Arbeit der letzten vier Jahre. Kassierer Otmar Roth legte seinen Kassenbericht vor, der geprüft und von der Versammlung gebilligt wurde.

Pfarrer Christian Stamm wurde als neues Vorstandsmitglied begrüßt und stellte sich vor, und mit Marion Martin, Elena Armada, Lupold von Lehsten sowie Otmar Roth und Jürgen Göttert wurde ein neuer Vorstand gewählt, der sich den kommenden Herausforderungen stellen will. red