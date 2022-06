Konzert und Lesung zum Jubiläum des Weltladens

Bensheim. Der Weltladen Sankt Georg feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. In der „Jubiläumswoche“ vom 11. bis 16. Juli wird sich das Weltladen-Team bei seinen Kunden für ihre Treue mit verschiedenen Angeboten bedanken.

Höhepunkt des Jubiläums wird eine Konzertlesung mit der südamerikanischen Musikgruppe „Grupo Sal“ sein, seit mehr als 30 Jahren eine wichtige „Stimme Lateinamerikas“. Termin dieser Konzert-Lesung ist am Samstag, 16. Juli, um 19 Uhr im Forum der Liebfrauenschule, Obergasse 38 in Bensheim. Karten gibt es ab sofort im Weltladen Sankt Georg, Am Wambolterhof 7.

Grupo Sal konnte Patricia Gualinga zur gemeinsamen Tournee einladen. Patricia Gualinga ist eine bedeutende indigene Anführerin Lateinamerikas und eine der zehn wichtigsten Umweltaktivistinnen weltweit. Dank Livezuschaltung Patricias ist die Umsetzung der Veranstaltung glücklicherweise trotz weltweiter Corona-Pandemie möglich.

In der Ankündigung heißt es: „Patricia Gualinga ist die historische Führungspersönlichkeit der indigenen Gemeinschaft Sarayaku, welche das Eindringen der Ölkonzerne in ihr Territorium tief im ecuadorianischen Regenwald und das Ausbeuten ihrer Bodenschätze zurückgedrängt hat. Durch ihren beispielhaften Kampf um den Erhalt des Regenwaldes, durch ihren Einsatz in Sachen Klimaschutz und durch ihre Impulse zu einem zeitgemäßen Umdenken wurde die Gemeinschaft um Gualinga zu einem internationalen Symbol der Nachhaltigkeit und des zukunftweisenden Widerstands.“

Die Lateinamerika-Wissenschaftlerin Laura Rupp verleiht Patricia Gualinga an diesem Abend ihre deutsche Stimme und verdeutlicht zusätzlich durch ihre eigene Perspektive und ihr fundiertes Fachwissen die Brisanz und Aktualität des Themas. Gualinga übernimmt in ihrer Funktion als Vorbild und Aktivistin eine wegweisende Rolle in der lateinamerikanischen Frauenbewegung.

Gesang und Gespräch

Patricia Gualingas Erzählungen fügen sich mit der leidenschaftlichen Musik von Grupo Sal zu einer Collage zusammen, die informiert, hinterfragt, berührt und bewegt. „Das Wechselspiel von Musik und Bericht, Gesang und Gespräch schafft eine besondere, unvergessliche und mitreißende Atmosphäre“, heißt es abschließend. red