Konzert mit Superfro im Musiktheater Rex

Bensheim. Die Band Superfro tritt am kommenden Freitag, 8. Oktober, im Musiktheater Rex auf – samt neuer CD „Krötenwanderung“ im Gepäck. Beginn des Konzerts in der alten Güterhalle ist um 20.30 Uhr.

Tiefgründige Jazz-Musik

Superfro spielen abwechslungsreiche und tiefgründige Jazz-Musik, die – wie der Schriftsteller und Philosoph Umberto Eco einmal über das musikalische Konzept der Band sagte – „lebendige Geschichten erzählt“. Das Quartett erschafft mit Elementen der Weltmusik, House, Pop und Jazz sowie authentischen Geschichten ein Gesamtkunstwerk, das einlädt, in die innere Bild- und Gefühlswelten einzutauchen.

So kreieren Simon Höneß (Piano und Moderation), Jan Beiling (Saxofon), Frowin Ickler (Bass) und David Tröscher (Percussion) vertonte Erlebnisse, die humorvoll und berührend zugleich sind – gewissermaßen eine Art Filmmusik, die dem Kopfkino der Zuschauer freien Lauf lässt.

Tickets im Vorverkauf

Die vier Profimusiker ergänzen sich kongenial, heißt es von Seiten des Veranstalters: „Frowin Ickler am Kontrabass überrascht mit sensationellen Housegrooves, während Simon Höneß am Piano für seine improvisierten Provokationen bekannt ist und gerne Stimmungsbilder erzeugt, die man nicht sofort mit Jazz in Verbindung bringt. Jan Beiling am Saxofon wirft sein geniales Können in die Waagschale und David Tröscher vermittelt zwischen den lyrischen Ausflügen und rhythmischen Kapriolen.“ red/Bild: Carola Schmitt

