Konzert mit dem Janoska Ensemble

Bensheim. Das Janoska Ensemble spielt am Samstag (11.), 20 Uhr, auf Einladung der Kunstfreunde Bensheim im Parktheater: Das Quartett stellt derzeit die Klassik-Welt auf den Kopf – ihr „Janoska Style“ ist eine Mischung aus Klassik, Jazz, Pop und anderen Stilelementen; dazu gesellt sich als vielleicht wichtigster Bestandteil des gemeinsamen Musizierens die vergessene Kunst der Improvisation in der klassischen Musik. Mit ihrem Programm „The Big B’s“ präsentiert das Ensemble am Samstag im Parktheater die Musik jener Komponisten, die die Disziplin der Improvisation meisterlich beherrschten: Bach, Beethoven, Brahms, Bartok, Bernstein.

Um 19 Uhr findet im Foyer eine Einführung statt. Musikexperte Hans Hachmann wird im Gespräch mit den Künstlern dem „Janoska-Style“ auf den Grund gehen. Karten gibt es unter www.kunstfreunde-bensheim.de. red