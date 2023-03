Konzert mit dem Goldmund Quartett

Bensheim. Zwei der bekanntesten Streichquartette von Haydn und Schubert stehen auf dem Programm des nächsten Konzertabends der Kunstfreunde Bensheim – dargeboten von einem vielfach preisgekrönten Ensemble: Das Goldmund Quartett, 2009 in München von Florian Schötz, Pinchas Adt, Christoph Vandory und Raphael Paratore gegründet, hat sich innerhalb der letzten Jahre in die erste Liga der deutschen Streichquartette gespielt und ist am Samstag, 1. April, 20 Uhr, zu Gast im Parktheater.

Zum Auftakt des Konzertabends in Bensheim erklingt Haydns Streichquartett Nr. 53 D-Dur aus dem Jahr 1790. Es trägt den Beinamen „Lerchenquartett“ – wie ein Singvogel klingt die erste Geige im Thema des ersten Satzes. Aus dem Jahr 1983 stammt das Streichquartett Nr. 3 von Alfred Schnittke, das er im Auftrag der Mannheimer Gesellschaft für neue Musik geschrieben hat.

Nach der Pause geht es weiter mit einem der bekanntesten Quartette schlechthin: Schuberts Streichquartett Nr. 14 d-Moll aus dem Jahr 1824, besser bekannt als „Der Tod und das Mädchen“. Der Komponist ließ sich von seiner eigenen Vertonung des gleichnamigen Gedichts von Matthias Claudius inspirieren.

Für 19 Uhr laden die Kunstfreunde zu einer Einführung ins Foyer des Parktheaters ein. Musikexperte Hans Hachmann wird das Programm des Abends erläutern. Die Abendkasse öffnet um 18.45 Uhr, Karten im Vorverkauf gibt es unter kunstfreunde-bensheim.de oder bei bekannten Vorverkaufsstellen. red