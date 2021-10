Konzert in Hochstädten: Erinnerung an die Beatles

Hochstädten. Zum Jubiläumskonzert „50 Jahre Let it Be“ mit der Lonely Hearts Club Band (Robby Schmidt, Axel Weimann, Günter Kreutzkamp und Peter Zettl) sowie Autor und Moderator Volker Rebell lädt der Förderverein Hochstädten für Samstag, 20. November, um 19 Uhr ins Hochstädter Haus ein. Alle Album-Songs werden laut Presseankündigung live gespielt und kommentiert.

Vor 51 Jahren – am 6. März 1970 – erschien mit „Let it Be“ die letzte Single der Beatles in Europa. Fünf wochen später, am 10. April 1970, erklärte Paul McCartney seinen Ausstieg aus der Band und besiegelte damit das Ende der Beatles.

Als das Album „Let it Be“ am 8.Mai 1970 auf den Markt kam, gab es die Beatles bereits nicht mehr. Die Songs entstanden schon im Januar 1969 – gleichzeitig filmte ein Kamerateam alles, was im Studio passierte, also auch die persönlichen Auseinandersetzungen und Streitereien.

Am 30. Januar 1969 gaben die Beatles ihr letztes Live-Konzert auf dem Dach des Apple-Gebäudes in der Londoner Savile Row 3.

Das Musikmagazin Rolling Stone urteilte, „Let it Be“ ist wohl das umstrittenste Beatles-Album und wird selten zu den absoluten Meisterwerken gezählt. Dennoch ist das Werk melancholisch, druckvoll, mitunter witzig und hat einige grandiose Stücke.

Für das Konzert im Hochstädter Haus am 20. November hat der Ticket-Vorverkauf im Dorfladen Hochstädten und unter www.eventbrite.de begonnen. gs