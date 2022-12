Konzert in der Hospitalkirche

Bensheim. Natalia Korchynska und Roman Taranov, professionelle Künstler aus der Ukraine, laden zu ihrem Konzert für Mittwoch, 21. Dezember, um 18.30 Uhr, in der Bensheimer Hospitalkirche ein. Sie spielen auf der Mandoline und der Gitarre klassische Stücke von Caccini, Vivaldi, Bach und Astor Piazzola und Stücke für klassische Gitarre von Roland Diens und Leo Brouwer.

Außerdem werden moderne Hits und ukrainische Volkslieder zu hören sein. Beide Künstler haben das Konservatorium in Charkiw besucht und dort die Universität mit dem Bachelor- und Magister-Examen abgeschlossen. In den letzten Jahren haben Natalia Korchynska und Roman Taranov erfolgreich an vielen internationalen Musikwettbewerben teilgenommen. Sie leben zurzeit in Bensheim und bei Landau.

Der Eintritt ist frei. Die Künstler freuen sich über eine Spende nach dem Konzert. red/Bild: Veranstalter