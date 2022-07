Konzert des Oratorienchors

Bensheim. Am Sonntag, 17. Juli, führt der Oratorienchor um 20 Uhr in der Michaelskirche Antonín Dvoráks Messe in D-Dur auf. Die Leitung hat der ehemalige Rimbacher Dekanatskantor Klaus Thielitz, der im April die Probenarbeit mit dem Oratorienchor übernommen hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Antonín Dvorák (1841-1904) komponierte die Messe in D-Dur op. 86 im Jahr 1887 als Auftragsarbeit für die Einweihung einer Schlosskapelle, mit ursprünglich kleiner Besetzung. In dem Konzert am 17. Juli wird das Werk in der Originalfassung für Soli, Chor und obligate Orgel aufgeführt, ideal geeignet für die akustischen und räumlichen Bedingungen der Michaelskirche.

Heitere Grundstimmung

Musikalische Charakteristika von Dvoráks traditioneller lateinischer Messvertonung sind eine eher heitere Grundstimmung und eine reiche Melodik, teilweise mit volksliedhaften Anklängen.

Mehr zum Thema Kissinger Sommer Musikalische Schatztruhe Mehr erfahren

Der zweite Programmpunkt des Abends sind Dvoráks „Biblische Lieder“ op. 99, in der Fassung für Bariton und Klavier. Die Komposition entstand 1894 während Dvoráks Aufenthalt in New York, bei dem er im Jahr zuvor auch die Neunte Symphonie („Aus der neuen Welt“ ) komponiert hatte. Von den insgesamt zehn Psalmvertonungen werden die Nummern 5, 7, 8, 9 („Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen ….“) und 10 aufgeführt.

Neben dem Oratorienchor wirken mit Seunghee Kho (Sopran), Nicole Schumann (Alt), Bertram Paul Kleiner (Tenor), Reuben Willcox (Bariton) und der neue Propsteikantor Christian Mause (Orgel und Klavier). Die Leitung hat Klaus Thielitz.

Rossini-Messe im November

Nach den Sommerferien wird Christian Mause die Probenarbeit mit dem Oratorienchor übernehmen. Das erste Konzert unter seinem Dirigat wird im Rahmen der Bensheimer Musiktage am 6. November stattfinden, mit einer Aufführung von Gioachino Rossinis „Petite Messe Solennelle“.

Für das Konzert am 17. Juli findet kein Vorverkauf statt. Karten sind ab 19 Uhr an der Abendkasse in der Michaelskirche erhältlich, zum Preis von 20 Euro (Mitglieder des Freundeskreises 15 Euro, Schüler und Studenten 5 Euro, freier Eintritt für Kinder bis zwölf Jahre). red