Konzert des Oratorienchores in Bensheim

Bensheim. Am Sonntag, 6. November, um 17 Uhr führt der Oratorienchor Bensheim unter der neuen Leitung von Christian Mause in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg die „Petite Messe solennelle“ von Gioachino Rossini auf.

Vorverkauf hat begonnen

Begleitet werden der Oratorienchor und die vier Vokalsolisten Giorgia Cappello(Sopran), Regina Wahl (Alt), Ralf Emge (Tenor) und Georg Gädker (Bass) von Ernst Breidenbach (Klavier) und Jan Hennig (Harmonium).

Eintrittskarten für das Konzert gibt es ab sofort bei der Tourist-Info in Bensheim, Buchhandlung Nuss in Auerbach und ab 16.15 Uhr an der Abendkasse. red