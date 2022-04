Konzert des Musikvereins in Auerbach am 21. Mai

Auerbach. Nach vielen Verschiebungen freut sich das Orchester des Musikvereins Auerbach, einer Abteilung der TSV Rot-Weiß Auerbach, endlich wieder zu einem Jahreskonzert einladen zu können. Am 21. Mai um 19 Uhr (Einlass ist ab 18.30 Uhr) kann sich das Publikum im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach auf einen emotionalen Streifzug durch die Musik freuen. Unter dem Motto „Music“ plant das Orchester nicht nur den gleichnamigen Song von John Miles aufzuführen.

Das Publikum kann sich unter anderem auf ein Medley mit Hits aus den Achtzigern wie Eye of the Tiger, Thriller und Time After Time freuen. Der wohl bekannteste italienische Soundtrack-Komponist Ennio Morricone wird bestimmt einigen ein Begriff sein, spätestens wenn das Orchester „Once Upon A Time in the West“ zum Besten geben wird.

Das Publikum kann sich zudem auf weitere Filmmusiken freuen. Doch auch aktuelle Songs von Sunrise Avenue werden nicht zu kurz kommen.

Spenden willkommen

Um perfekt vorbereitet zu sein, veranstaltet der Musikverein Auerbach Anfang Mai ein Probenwochenende. In intensiven Proben im Gesamtorchester, aber auch in kleineren Gruppen, werden alle geplanten Musikstücke für die Konzertreife erarbeitet. Hier wird auch das Vororchester eingebunden, was ebenfalls am Jahreskonzert auftreten wird.

Da die Musikerinnen und Musiker des Vor- und Hauptorchesters große Lust haben wieder aufzutreten und dies vor einem großen Publikum am meisten Spaß und Freude bereitet, wird kein Eintritt auf das Jahreskonzert erhoben. Über eine Spende würde sich der Musikverein für die Arbeit freuen. red