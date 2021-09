Konzert auf dem Sanner-Gelände

Auerbach. Am Samstag, 25. September, um 16 Uhr, lädt die Sanner GmbH zu einem Freiluftkonzert zusammen mit dem Musikverein Auerbach auf ihrem Gelände ein. Das symphonische Blasorchester präsentiert in einem einstündigen Konzert spritzige Unterhaltungsmusik. Die Musiker freuen sich, nach einer fast achtmonatigen Corona-Zwangspause endlich wieder vor Publikum musizieren zu dürfen.

Parkplätze für die Veranstaltung befinden sich bei der Sanner GmbH in der Schillerstraße 76 in Auerbach an Tor 4, Einlass ist bei Tor 2. Um Sicherheit in der immer noch währenden Corona-Zeit zu gewähren und um allen Auflagen für ein öffentliches Konzert zu genügen, wird die 3-G-Regel (genesen, getestet, geimpft) beim Einlass kontrolliert.

Das Konzert ist frei und für jeden zugänglich, es wird kein Eintritt erhoben. Allerdings findet der Auftritt nur bei trockenem Wetter statt. Das Orchester würde sich über eine Spende freuen. red