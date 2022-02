Bensheim. Das in der Bensheimer Stadtkirche von Sankt Georg am Sonntag, 6. Februar, 17 Uhr, geplante Konzert mit dem Kammerchor Sankt Georg und dem Heidelberger Kantatenorchester muss Corona-bedingt abgesagt und in den November verlegt werden, teilt Regionalkantor Gregor Knop mit. Aufgeführt werden sollte Giuseppe Verdis Messa da Requiem. red

