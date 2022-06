Konversationskreis spricht über Tiere

Bensheim/Zwingenberg. „Was ist ein Mensch ohne Tiere? Wenn es keine Tiere mehr gäbe, würden die Menschen an großer Einsamkeit des Herzens sterben“, heißt es in einer Rede des Indianerhäuptlings Seattle.

Was bedeuten uns Tiere? Sind sie für uns Schutz-, Schmuse- oder Prestigeobjekte, Versuchskaninchen in Laboren für Beautyfirmen oder die Medizin? Oder dienen sie uns als wichtige Nahrungsquelle? Über dieses vielseitige Thema wird im italienischen Konversationskreis des Freundeskreises Riva del Garda diskutiert.

Das Treffen findet wegen des Feiertages in der kommenden Woche ausnahmsweise bereits am Montag (13.) um 20 Uhr in der Bahnhofstraße 14 in Zwingenberg statt. Gäste, die italienisch sprechen oder auch nur zuhören möchten, sind willkommen. red

