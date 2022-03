Kontakte über viele Grenzen hinweg

Bensheim. Unscheinbar und kaum bekannt wirkt ein Bensheimer Verein, der in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert. Die International Police Association, kurz IPA, wurde am 1. Januar 1950 durch Arthur Troop unter dem Leitmotiv „Servo per Amikeco“ (Dienen durch Freundschaft) gegründet und entwickelte sich mit nunmehr 360 000 Mitgliedern aus derzeit 68 Staaten zur größten Berufsvereinigung der Welt.

Ziel ist der politisch und gewerkschaftlich unabhängige Zusammenschluss von Angehörigen des Polizeidienstes, ohne Unterschied von Rang, Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Sprache oder Religion. Die 1962 in Bensheim gegründete Verbindungsstelle umfasst als Regionalabteilung aktuell 278 Mitglieder.

Gästewohnung in der Hauptstraße

Zudem unterhält der Verein in der Hauptstraße 53 eine von insgesamt neun IPA-Gästewohnungen in Deutschland, welche regelmäßig von Polizeibeamtinnen und -beamte aus dem In- und Ausland gebucht wird, was den Bergsträßern den Ruf als hervorragende Gastgeber beschert hat.

Kulturelle Beziehungen, beruflicher Erfahrungsaustausch und grenzüberschreitendes Miteinander lauten die Ziele des Vereins. Aus diesem Grund zeichnet sich die IPA Bergstraße durch ihre hervorragenden Kontakte ins Ausland aus. Dabei blicken die Bensheimer auf viele Freundschaften zurück, die im Rahmen von gegenseitigen Austauschreisen im In- und Ausland gewachsen sind.

So finden regelmäßige Austauschprogramme mit polnischen oder ungarischen Kolleginnen und Kollegen statt. „Gemeinsam mit israelischen Kollegen den täglichen Dienst und das private Leben begleiten zu dürfen, ist etwas sehr bewegendes“, erklärt David Weiser, Schatzmeister des Vereins, wenn er von seinem zweiwöchigen Deutsch-Israelischen-Austauschprogramm berichtet.

„Aber auch bis New York reichen die Kontakte, wie sie unlängst eine Bergsträßer Polizeibeamtin bei einem vom WDR begleiteten Austausch mit Ihren amerikanischen Kolleginnen und Kollegen knüpfen durfte“, berichtet Josef Simon als Vereinsvorsitzender, welcher gemeinsam mit seiner Familie die Gästewohnung unterhält. Einen festen Programmpunkt stellen auch die Stadtführungen des ehemaligen Vorsitzenden und Stationsleiter a.D. Hans Hofmann dar, der den internationalen Gästen regelmäßig die Stadt und die kulinarischen Besonderheiten näherbringt, und somit auch die „Fraa vun Bensem“ international bekannt machte.

Neben dem polizeilichen Schwerpunkt bringt sich die IPA auch in die Bensheimer Städtepartnerschaften ein. Im Rahmen einer Motorrad-Tour besuchten die Bergsträßer 2019 die italienische Partnerstadt Riva del Garda, wo die Biker-Gruppe durch die dortigen Vorsitzende des Freundeskreises, Lorena Civettini, und den Comandante Polstrada Marco Zucchelli begrüßt wurden, der einen Einblick in die dortige Polizeieinheit und das Aufgabengebiet vermittelte.

Der Einladung zum Gegenbesuch während dem Winzerfest 2019 in Bensheim wurde durch Comandante Marco Zuchelli gerne entsprochen. So war es selbstverständlich, dass die italienischen Kolleginnen und Kollegen mitsamt der Vorsitzenden des Freundeskreises im IPA-Haus Bensheim unterkamen.

So war es fast zu erwarten, dass sich die Bergsträßer den ersten Platz bei einem bundesweiten Videowettbewerb zu ihrem Vereinsangebot sicherten, welches auf der Homepage www.ipa-bergstrasse.de eingestellt ist. Neben den Hospitationen werden die Vereinstätigkeiten durch zahlreiche sportliche Aktivitäten wie Bergtouren, Wanderwochen, Städtetouren oder Skatturniere ergänzt. Selbst einen eigenen Bergsträßer Apfelschnaps haben sie im Angebot.

Besuch von Prager „Kormoranen“

Dabei blicken die Vereinsmitglieder voller Zuversicht auf den Sommer, denn schließlich stehen Besuche bei den ungarischen Kollegen bevor, die man pandemiebedingt die letzten Jahre nicht besuchen konnte. Zudem erhalten die Bensheimer Besuch von den „Kormoranen“, wie die Wasserschutzpolizei in Prag genannt wird.

Dabei können sich die deutschen Kollegen für den Besuch im letzten Jahr bedanken und die Stadt Bensheim und umliegende Region präsentieren. Es sind oftmals diese Kontakte, die zu einer intensiven Freundschaft über den alltäglichen Dienst hinausführen, bestehen bleiben. Gerade vor dem Hintergrund des aktuellen Ukrainekonfliktes könnte der Vereinszweck nicht bedeutender sein. red

Info: Das entsprechende „Gewinner-Video“ findet man auf der Homepage www.ipa-bergstrasse.de.