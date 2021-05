Konfirmation mit Schlossblick

Schönberg. Nachdem bereits am 9. Mai ihre Mitkonfirmanden in der Gronauer Kirche Sankt Anna den Segen von Pfarrerin Uta Voll empfangen hatten, feierten am Pfingstsonntag Clara Engelhardt (links) und Yvette Guckes ihre Konfirmation in ihrer „Heimatkirche“ in Schönberg. Ein Jahr lang dauerte die Vorbereitungszeit auf die Konfirmation, was in diesen Corona-Zeiten viele Besonderheiten mit sich brachte.

Zum Teil fand der Unterricht im Freien statt oder musste in Form einer Video-Konferenz abgehalten werden. Eine gemeinsame Freizeit führte die Gruppe nach Höchst im Odenwald. tn/Bild: Neu