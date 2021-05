Konfirmation in Sankt Anna in Gronau gefeiert

Gronau. Für Pfarrerin Uta Voll war der Sonntag in doppelter Hinsicht ein besonderer Tag. Nicht nur, dass in der evangelischen Kirche Sankt Anna Konfirmation gefeiert wurde. Sie hatte auch Geburtstag und der Posaunenchor unter der Leitung von Julia Klingel verstand es, sie mit einem musikalischen „Happy Birthday to you“ vor dem Gotteshaus zu empfangen. Ein Jahr lang dauerte die Vorbereitungszeit auf die Konfirmation, was in diesen Corona-Zeiten viele Besonderheiten mit sich brachte.

AdUnit urban-intext1

Zum Teil fand der Unterricht im Freien statt oder musste als Video-Konferenz abgehalten werden. Eine gemeinsame Freizeit fand in Höchst im Odenwald statt. Vor einer Woche wurden die Konfirmanden der Gemeinde vorgestellt. Erstmals zum Abendmahl gingen die Jugendlichen am Samstagabend als Vorbereitung auf ihre Konfirmation.

Unser Bild zeigt von links Kai Borst, Tobias Moodt, Louis Sandhofer, Niklas Volk, Pfarrerin Uta Voll, Lewin Gehron, Hanna-Lotta Wundrak und Aurelia Huys. df/Bild: Funck