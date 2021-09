Konfirmation in der Stephanusgemeinde

Bensheim. In einem festlichen Gottesdienst, begleitet von den Worten „Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ aus dem zweiten Korinther-Brief (3,17b), sind am Sonntag in der Bensheimer Stephanuskirche fünf junge Leute konfirmiert worden. Eingesegnet wurden sie von Pfarrerin Astrid Maria Horn. In den zurückliegenden Monaten sind die Konfirmanden gemeinsam auf den Festtag vorbereitet worden, teils digital, teils bei realen Treffen kamen sie zusammen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kreativ erarbeiteten sie sich unterschiedliche Themenkreise, Gedanken zur Ewigkeit, zu Gottesdiensten oder auch zu Martin Luther gehörten dazu. Das Foto zeigt die Konfirmanden (v.l.) Hanna Ludwig, Justin Neubert, Amélie Noé, Lara Heiß und Barbara Hälbig mit Pfarrerin Horn und Gemeindepädagoge Arik Siegel. thz/Bild: Zelinger