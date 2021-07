Bensheim. Für drei Mädchen und zehn Jungen der evangelischen Michaelsgemeinde in Bensheim war der vergangene Sonntag ein ganz besonderes Datum. An diesem Tag wurden sie mit ihrer Konfirmation in den Kreis der erwachsenen Gemeindemitglieder aufgenommen. Bereits am Samstag kam man zum Beichtgottesdienst in der Kirche zusammen. Vor dem Gottesdienst stellten sich die Konfirmandengruppen mit ihren Pfarrern Christoph Bergner (li.) und Stefan Kunz (re.) für das Erinnerungsfoto auf. tn/Bild: Neu

