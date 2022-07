Konfirmation in der Auerbacher Bergkirche

Auerbach. Nachdem im Mai die beiden Gruppen von Pfarrer Christof Achenbach zur Konfirmation gingen, waren es am Wochenende die beiden Konfi-Gruppen von Pfarrer Lukas von Nordheim, die mit ihrer Segnung in den Kreis der erwachsenen Gemeindemitglieder aufgenommen wurden. Am Sonntag feierte die erste Gruppe bei strahlendem Sonnenschein ihre Konfirmation in der Bergkirche. Konfirmiert wurden: Hannah Sophie Asmußen, Charlotte Cram, Emilia Faust, Magdalena Hofer,Emily Michelle Kärcher, Pauline Sophie Keller, Evelyn Indira Künz, Helena Mayr, Lotta Plenio, Vanessa Rösch, Naja Runhaar, Amelie Sophie Scheibel, Lea Marie von Bonin, Sophia Kim Willig, Henrik Robert Benzinger Julian Alexander Häusler, Bastian Kirmse, Niklas Kirmse, Linus Alexander Linden und Tim Menzel. tn/Bild: Thomas Neu

