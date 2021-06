Konfirmanden stellen sich vor

Bensheim. Am Sonntag (13.) findet in der evangelischen Stephanusgemeinde der Vorstellungsgottesdienst der diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden auf eine besondere Art statt. Die 15 Mädchen und Jungen haben an mehreren Tagen selbstständig und gemeinsam einen Gottesdienst in Stationen vorbereitet.

Dieser wird am Sonntag in der Kirche und im Gemeindehaus aufgebaut sein und kann von 10 bis 18 Uhr abgelaufen werden. Die Stationen ergeben nacheinander zusammen den Gottesdienst, so wird es neben einer Gebetsstation und einer Predigtstation auch eine Segensstation geben. Alle Interessierten sind eingeladen, alleine oder zu mehreren diesen besonderen Gottesdienst zu entdecken.

Kirchenvorstand wird gewählt

Zeitgleich findet am Sonntag die Wahl des neuen Kirchenvorstands der Stephanusgemeinde für die Amtsperiode 2021 bis 2027 statt. Alle wahlberechtigten Gemeindemitglieder können am Sonntag noch bis 18 Uhr ihre Briefwahlunterlagen im Wahlbüro der Stephanusgemeinde abgeben oder in den Briefkasten werfen. red