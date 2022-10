Schwanheim. Die evangelische Kirchengemeinde Schwanheim lädt für diesen Sonntag (16.) zu einem besonderen Gottesdienst ein. Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause kann nun wieder das beliebte Konfirmationsjubiläum gefeiert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gottesdienst findet am Sonntag (16.) um 10.15 Uhr in der evangelischen Kirche in Schwanheim statt. Für einen musikalischen Rahmen ist gesorgt. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Kirchenvorstand zu einem kleinen Beisammensein ein. red