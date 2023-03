Konfi-Jubiläum in der Bergkirche in Auerbach

Auerbach. Die evangelische Kirchengemeinde Auerbach lädt alle Konfirmationsjubilare, die vor 25, 50, 60 oder mehr Jahren konfirmiert wurden, zum Festgottesdienst in die Bergkirche ein. Wer in der Bergkirche konfirmiert wurde und sich daran erinnern lassen möchte, ist eingeladen.

Auch Zugezogene, die das Jubiläum ihrer Segnung für das Leben in der Erwachsenenwelt in einer anderen Kirche empfangen haben, können es in der Bergkirche begehen. Einzelpersonen und Jahrgänge sind gleichermaßen angesprochen, schreibt die Gemeinde.

Am Sonntag nach Ostern, 16. April, ist der Gottesdienst vorgesehen. Er beginnt um 10 Uhr. Die Kirchengemeinde bittet um Anmeldungen an das Gemeindebüro (06251/71184 oder kirchengemeinde.auerbach@ekhn.de) bis zum heutigen Dienstag (28.), damit eine persönliche Namensurkunde vorbereitet werden kann. red