Bensheim. Wie kann Bensheim seinen CO2-Ausstoß pro Kopf bis 2026 gegenüber 1990 halbieren? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Gesprächsrunde der Bensheimer Grünen am heutigen Freitag (12.) von 20 bis 21 Uhr zum Thema „Kommunaler Klimaschutz“.

Die Bundestagsabgeordnete der Grünen Daniela Wagner und Micha Jost von der Energiegenossenschaft Starkenburg sind im Gespräch mit der Vorsitzenden der Stadtverordnetenfraktion und Spitzenkandidatin der Bensheimer Grünen Doris Sterzelmaier, dem Experten der Stadtverordnetenfraktion für Sozialpolitik Jochen Kredel und dem Klimaschutzexperten der Fraktion Wolfram Fendler. Dies ist Teil 10 der Gesprächsreihe „Du hast die (Kommunal) Wahl“ der Bensheimer Grünen.

Die Moderation übernimmt der Bundestagskandidat aus dem Wahlkreis Bergstraße und Kandidat auf Listenplatz 2 zur Kommunalwahl, Moritz Müller.

Die Diskussion kann live ab 20 Uhr auf Facebook und als Webinar in Zoom, sowie ab Samstag zusätzlich in einem Youtube-Video verfolgt werden. Die Teilnahme ist auch direkt per Zoom unter dem folgenden Link möglich: https://bit.ly/30sPSWm red