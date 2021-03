Bensheim. Das Vereinsleben der Kolpingsfamilie Bensheim ist – ähnlich wie bei anderen Vereinen – durch die Corona-Pandemie erheblich eingeschränkt. Das betrifft zum Beispiel auch die Nutzung des Kolpinghauses. So konnten und können die vielfältigen sonst im Laufe des Jahres veranstalteten Treffen religiöser oder geselliger Art wie auch die Fahrten leider nicht stattfinden.

Der Vorstand befasst sich seither in Videokonferenzen mit den laufenden Geschäften und bemüht sich, den Kontakt und Zusammenhalt unter den Mitgliedern beispielsweise durch Mitgliederbriefe aufrecht zu erhalten. Der Präses der Kolpingsfamilie Pfarrer Heinz Förg hatte im letzten Brief die Mitglieder auf die Fastenzeit – auch mit Blick auf die Belastungen in der Zeit der Pandemie – eingestimmt. Am Anfang der Fastenzeit stünden die Asche und das Aschenkreuz, am Ende aber Ostern mit dem Licht der Osterkerze. Er hoffe deshalb, dass aus der Asche des Virus Licht für alle entstehe.

In der letzten Video-Schalte des Vorstandes Anfang März bedauerte der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Josef Roesch besonders, dass in diesem wie auch schon im letzten Jahr das Fest des heiligen Josef am 19. März nicht wie sonst mit einem Gottesdienst und einem anschließenden gemütlichen Beisammensein im Kolpinghaus gefeiert werden kann. Gerade diese Veranstaltung wurde in der Vergangenheit von den Mitgliedern immer gerne angenommen und war gut besucht.

Denn die Kolpingsfamilie pflegt mit der Feier am Josefstag eine Tradition, geht doch das „Josef-Schutz-Fest“ unmittelbar auf Adolph Kolping zurück, der den Heiligen sehr verehrt hat. Auch eine Figur des heiligen Josef auf dem Außensims des Bensheimer Kolpinghauses weist auf dessen besondere Bedeutung und Verehrung hin. Von Beruf Zimmermann, wird der Heilige als Patron der Bauhandwerker und Zimmerleute und zugleich auch als Schutzpatron der katholischen Kirche verehrt.

Da in den nächsten Wochen weiterhin keine persönlichen Zusammenkünfte möglich sein werden, bietet der Vorstand den Mitgliedern auch Treffen im Internet an. Interessenten sollen sich diesbezüglich an den Vorsitzenden Josef Roesch wenden.

Am 25. März um 18 Uhr sind die Mitglieder dann zur „Einführung in die Karwoche“ via Internet eingeladen. Die Besinnung wird von Präses Pfarrer Heinz Förg geleitet. Der Vorstand würde sich über eine rege Teilnahme freuen. red