Kolpingsfamilie fährt im Mai 2022 in die Toskana

Bensheim. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause wird die Kolpingsfamilie Bensheim im kommenden Jahr vom 24. Mai bis 2. Juni eine Studienreise in die Toskana unternehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Busreise führt am ersten Tag bis Brixen in Südtirol, wo ein Zwischenstopp eingelegt wird. Ziel am folgenden Tag ist ein Hotel in Tavarnelle in Val di Pesa, rund 15 Kilometer südlich von Florenz.

Während des sechstägigen Aufenthaltes ist ein vielseitiges Programm vorgesehen: Ausgiebig besichtigt werden die Städte Siena und Florenz.

Bei einer Fahrt durch das Chiantigebiet zeigt der „Schwarze Hahn“, das berühmte Wappentier der Toskana, den Weg nach Radda, Castellina in Chianti und Greve. Im Schloss „Castello di Verrazzano“ ist eine Schloss- und Kellerführung mit einer Weinverkostung verbunden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine weitere Tagesfahrt führt in die Städte Volterrra und San Gimignano, die Stadt der Türme. Auch abseits der großen Touristenströme gibt es sehenswerte und interessante Ziel in der Toskana: Die Gruppe besichtigt Montepulciano, wo der berühmte Vino nobile angebaut wird. Montepulciano ist eine kleine Stadt in der Region Siena und ein charmantes und zugleich beeindruckendes Urlaubsziel. Von dort geht es weiter nach Pienza, die Stadt und das Orciatal gehören zum Unesco-Weltkulturerbe.

Auf dem Programm stehen außerdem die Abtei San’ Antimo sowie die Stadt Montalcino. In ihren Kellereien und Gaststätten fließt der berühmte Brunello und die historische Altstadt birgt manch mittelalterliches Kleinod.

Am letzten Tag des Aufenthaltes in der Toskana fährt die Gruppe nach Arezzo. Diese Stadt ist berühmt für das Goldschmiedehandwerk.

Die Rückfahrt am 1. Juni 2022 führt zunächst nach Bozen für eine Übernachtung. Die Rückkehr nach Bensheim wird am späten Nachmittag des folgenden Tages erwartet.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Fahrt steht unter der bewährten Leitung der römischen Kunsthistorikerin Marlis Hoch-Mirabile. Anmeldungen sind bei Theo Gärtner, Bensheim, Knodener Straße 25, Telefon 0171/8300267 oder 06251/65001 möglich.

Die Fahrt steht allen Interessenten offen. Das ausführliche Programm ist im Internet unter kolpingsfamilie-bensheim.de Fahrten nachzulesen. red