Kolpingsfamilie Bensheim sagt Veranstaltungen ab

Bensheim. Der Vorstand der Kolpingsfamilie sieht sich angesichts der zurzeit exponentiell steigenden Corona-Infektionszahlen und der dazu angeordneten Maßnahmen gezwungen, die für den Dezember geplanten Termine abzusagen. Dies betrifft den Kolping-Gedenktag am 4. Dezember, die Besinnung zum Advent am 9. Dezember und das Rorateamt am 16. Dezember.

Gerade die Absage des Kolping-Gedenktages schmerze doch sehr, gedenken die Kolpingsfamilien traditionell Anfang Dezember dem Leben und Wirken von Adolph Kolping. Die Feier dieses Gedenktages ist insofern auch ein Höhepunkt im verbandlichen Leben aller Kolpingsfamilien und des Kolpingwerkes.

Die an diesem Tag sonst übliche Ehrung der Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, die der Kolpingsfamilie schon viele Jahre die Treue halten, wird dieses Mal vom Vorsitzenden Josef Roesch persönlich durch Besuche der Jubilare vorgenommen.

Der Vorstand der Kolpingsfamilie hofft sehr, dass die Absage der Veranstaltungen bei den Mitgliedern auf Verständnis stößt, und wünscht einen besinnlichen und auch hoffnungsvollen Advent. Der Präses der Kolpingsfamilie Pfarrer Heinz Förg hat dazu im Adventsbrief darauf hingewiesen, dass es gerade momentan wichtig sei, „dass wir nicht verzagen, resignieren, nicht trübsinnig werden, sondern uns lichtvollen Momenten zuwenden, auch Menschen und Dingen nicht verschließen, die uns Kraft und Hoffnung geben“. red

