Bensheim. Bensheim und Mohács sind im Jahre 1987 eine Partnerschaft eingegangen und stehen damit nach Fellbach/Stuttgart und Pécs an zweiter Stelle der mittlerweile vielen Verschwisterungen zwischen Deutschland und Ungarn.

Zwei Jahre nach der Verschwisterung wurde der deutsch-ungarische Freundeskreis Bensheim-Mohács ins Leben gerufen, der sich unter anderem auch die Pflege und Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Austausch zwischen den Bürgern der beiden Partnerstädte und beider Länder auf die Fahnen geschrieben hat.

In diesem Zusammenhang ist auch das EuropaFilmFest zu sehen, das den Bensheimer Freundeskreisen die Möglichkeit bietet, Filme aus dem jeweiligen Partnerland zu zeigen. Der deutsch-ungarische Freundeskreis hat sich für den Film „Körper und Seele“ entschieden, eine Liebesgeschichte, mit einem Hang ins Mystische. Nicht nur Realität spielt mit, sondern auch das Schicksal und die Seelenverwandtschaft.

Das Melodrama erzählt von zwei Außenseitern, die sich begegnen. Auf der Berlinale 2017 wurde „Körper und Seele“ mit dem „Goldenen Bären“ ausgezeichnet.

Zum Inhalt: Ein Schlachthaus in Budapest: Mária (Alexandra Borbély) ist neu hier – und als Qualitätskontrolleurin wird sie nicht sonderlich nett empfangen, zumal sie autistisch ist und sich deswegen besonders stark daran hält, was in ihrem Handbuch steht. Fast alle Kollegen meiden Mária, aber immerhin mit dem Finanzchef, der halbseitig gelähmt ist, versteht sie sich. Die beiden bauen ein besonderes Verhältnis zueinander auf, das sogar noch viel außergewöhnlicher ist, als es zunächst den Anschein hat.

Nachdem ein für die Rinderzüchtung vorgesehenes Präparat gestohlen wird, das die Tierlibido steigert, werden alle Angestellten des Schlachthauses zu einem psychologischen Test verpflichtet. Das Ergebnis der Untersuchung belegt die spezielle Verbindung von Mária und Endre: Wie es aussieht, haben die zwei Kollegen jede Nacht beide denselben Traum. Sie träumen, dass sie Hirsche sind, die einander in einem verschneiten Wald treffen . . .

Der Film „Körper und Seele“ ist ein bildschönes, feinfühliges und mit viel leisem Humor durchzogenes Drama. Die langsame Erzählweise ist ausschlaggebend. Fast komplett wurde von der Regisseurin auf Dramatik verzichtet. Regie: Ildikó Enyedy, Hauptdarsteller: Alexandra Borbély, Géza Morcsányi, Zoltán Schneider, freigegeben ab 12 Jahren. Der ungarische Film „Körper und Seele“ wird am heutigen Montag, 1. August im Kronepark in Auerbach gezeigt. Einlass ist um 19 Uhr. mül