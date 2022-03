Kochboxen aus dem Weltladen

Bensheim. „Es geht! Gerecht.“ lautet das Leitwort der Fastenaktion 2022. Mit diesem Aufruf will das Hilfswerk Misereor dazu ermutigen, gemeinschaftlich nach einer Welt zu streben, in der alle Menschen in Gerechtigkeit leben können und die Schöpfung auch für zukünftige Generationen bewahrt wird.

Die diesjährige Fastenaktion richtet dazu den Blick nach Bangladesch und auf die Philippinen – zwei Länder, die aufgrund ihrer geographischen und klimatischen Bedingungen besonders anfällig für die Folgen des Klimawandels sind, deren Einwohner jedoch kaum zur globalen Klimakrise beigetragen haben.

Das häufigere Auftreten von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und Überschwemmungen hat in diesen Ländern einen deutlichen Einfluss auf die Armutsentwicklung sowie auf das Wachstum von Städten, da immer mehr Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Die Begrenzung der Klimakrise ist daher wirksame Prävention von Armut und zunehmender Ungerechtigkeit.

Bangladesh und Philippinen

Das Hilfswerk Misereor leistet dabei einen wichtigen Beitrag, indem es in Bangladesh und auf den Philippinen verschiedene Partnerorganisationen in unterschiedlichen Klimaschutzprojekten unterstützt, jeweils angepasst an die lokalen Bedürfnisse.

Auch die katholischen Kirchengemeinden in Bensheim und der Weltladen Sankt Georg setzen sich für das Anliegen von Misereor ein und laden zu verschiedenen Veranstaltungen rund um die diesjährige Fastenaktion ein.

Solidaritätsessen am 3. April

Dazu gehört ein Solidaritätsessen zuhause am Sonntag, 3. April, für das der Weltladen eine Kochbox mit einem Rezept und den Zutaten für ein vegetarisches, philippinisches Gericht anbietet. Die Kochbox ist für etwa vier Personen geeignet, gekocht werden kann also mit der Familie oder im Freundeskreis. Fotos vom Kochen, dem Essen oder den Gerichten dürfen zur Veröffentlichung an den Weltladen geschickt werden.

Die Kochbox kann noch bis Ende dieser Woche telefonisch oder per E-Mail vorbestellt werden: Telefon 06251/66730, E-Mail info@weltladen-bensheim.de. Die vorbestellten Kochboxen können dann am 1. oder 2. April im Bensheimer Weltladen (Am Wambolter Hof 7) abgeholt werden.

„Soli-Brote“ gegen Spende

Am Sonntag, 3. April, dem sogenannten Misereor-Sonntag, wird dann auch in den Gottesdiensten im Pfarreienverbund die Fastenaktion thematisch im Mittelpunkt stehen und im Anschluss an die Gottesdienste werden kleine „Soli-Brote“ gegen eine Spende zugunsten von Misereor abgegeben.

Außerdem sind alle Interessierten bereits am Donnerstag, 31. März, zu einem Vortragsabend mit Thomas Westermann, dem Abteilungsleiter Entwicklungszusammenarbeit bei der Karl-Kübel-Stiftung, eingeladen. Der Vortrag ermöglicht einen tieferen Blick in die Lebenswirklichkeit der Menschen auf den Philippinen und findet um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum von Sankt Laurentius (Tannbergstraße 23a) statt.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen rund um die Misereor-Fastenaktion sowie zu vielen weiteren Angeboten in der Fastenzeit sind in einem Flyer zusammengefasst, der in den Kirchen ausliegt und auch über die Homepage des Pfarreienverbunds erhältlich ist. red