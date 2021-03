Bensheim. Im Mittelpunkt der diesjährigen Fastenaktion des Hilfswerks Misereor stehen Projekte in Bolivien, die indigene Gemeinschaften im Amazonasregenwald dabei unterstützen, ihre Zukunft im Einklang untereinander und mit der Schöpfung zu gestalten. Sie leben die Vision: „Es geht! Anders.“

Die Gemeinden des Pfarreienverbunds Bensheim unterstützen das Anliegen von Misereor und haben in Kooperation mit dem Weltladen Sankt Georg für Sonntag, 21. März, verschiedene Aktionen vorbereitet.

Mit Rezept und Zutaten

Anstelle des ansonsten üblichen gemeinschaftlichen Fastenessens sind alle Interessierten zu einem Solidaritätsessen zuhause eingeladen.

Der Weltladen bietet dafür eine Kochbox mit einem Rezept und den Zutaten für ein bolivianisches Linsengericht an, die noch bis Mittwoch, telefonisch oder per Email vorbestellt werden kann: Telefon 06251/66730, E-Mail info@weltladen-bensheim.de

Die vorbestellten Kochboxen können dann am Freitag und Samstag zu den üblichen Öffnungszeiten beim Weltladen abgeholt werden oder werden auf Wunsch auch ausgeliefert. Das Fastenessen zuhause ist natürlich auch ohne Kochbox möglich, Rezeptvorschläge können auf der Homepage des Weltladens herunterladen werden: https://weltlaeden.de/bensheim/

Dort ist auch eine digitale Spendendose für Spenden zugunsten der Projekte von Misereor eingerichtet.

Gottesdienste am Wochenende

Auch die Gottesdienste im Pfarreienverbund werden am Samstag, 20. März, und Sonntag, 21. März, thematisch an der Fastenaktion ausgerichtet sein:

Samstag (20.) um 18 Uhr in Sankt Laurentius

Sonntag (21.) um 9 und um 11 Uhr in Sankt Georg; um 9.30 Uhr in Reichenbach; um 11 Uhr in Heilig Kreuz und um 17 Uhr als Familienkirche auf der Pfarrwiese von Sankt Georg.

Für die Teilnahme an den Gottesdiensten ist eine Anmeldung über das jeweilige Pfarrbüro erforderlich:

Sankt Georg: Telefon 06251/175160, E-Mail: info@st-georg-bensheim.de

Sankt Laurentius: Telefon 06251/4160, E-Mail: pfarrbuero@sanct-laurentius.de

Heilig Kreuz: Telefon 06251/72909, E-Mail: pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de

In allen Gottesdiensten ist die Kollekte für das Hilfswerk Misereor bestimmt, im Anschluss werden außerdem sogenannten „Solibrote“gegen eine Spende abgegeben. Weitere Infos zu den verschiedenen Aktionen und Angeboten in der Fastenzeit sind über die Homepage des Pfarreienverbunds erhältlich. red