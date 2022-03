„Es geht! Gerecht.“ lautet das Leitwort der Fastenaktion 2022. Mit diesem Aufruf will das Hilfswerk Misereor dazu ermutigen, gemeinschaftlich nach einer Welt zu streben, in der alle Menschen in Gerechtigkeit leben können und die Schöpfung auch für zukünftige Generationen bewahrt wird.

Die diesjährige Fastenaktion richtet dazu den Blick nach Bangladesch und auf die Philippinen – zwei

...