Bensheim. „Es geht! Anders“ – so lautet das Leitwort der diesjährigen Fastenaktion des katholischen Hilfswerks Misereor. Dieser Aufruf soll deutlich machen, dass eine andere Welt möglich ist – eine Welt, die das Wohl aller Menschen im Blick hat und in der die Schöpfung für zukünftige Generationen bewahrt wird.

Mit der Fastenaktion lädt Misereor dazu ein, die eigene Lebensweise zu überdenken und an der Gestaltung einer „anderen“ Welt mitzuwirken. Die aus der Corona-Pandemie gewonnenen Erfahrungen können dabei hilfreich sein: Aufmerksamkeit und Unterstützung für die Schwächsten, gegenseitige Ermutigung, Bereitschaft zu Verzicht und Einschränkung im Interesse des Gemeinwohls.

Unter dem Motto blickt die Fastenaktion in diesem Jahr aber auch ganz besonders nach Bolivien, das trotz seiner Bodenschätze das ärmste Land Südamerikas ist. Nach der Unabhängigkeit von der spanischen Kolonialmacht prägten politische Krisen und Militärdiktaturen Staat und Gesellschaft. Seit den 1980er Jahren hat sich das Land zwar politisch und ökonomisch stabilisiert, dennoch haben sich für große Teile der Bevölkerung die Lebensverhältnisse noch nicht dauerhaft verbessert.

Schon jetzt sorgt zudem der Klimawandel für Wasserknappheit im Hochland, während im Amazonastiefland die Entwaldung voranschreitet. Hier arbeiten die Partnerorganisationen von Misereor, die im Mittelpunkt der Fastenaktion stehen: Durch die Arbeit mit Hausgärten und Agroforstsystemen helfen sie den lokalen Bauern, die Qualität ihrer Ernte zu verbessern und dabei Umweltschutz und Landwirtschaft in Einklang zu bringen.

Solidaritätsessen zu Hause

Die Gemeinden des Pfarreienverbunds Bensheim und der Weltladen Sankt Georg unterstützen das Anliegen der Fastenaktion und laden alle Interessierten für Sonntag, 21. März, zu einem Solidaritätsessen zu Hause ein. Der Weltladen bietet dazu eine Kochbox mit einem Rezept und den Zutaten für ein bolivianisches Linsengericht an, die bis zum 17. März vorbestellt werden kann: Telefon 06251/66730, Mail info@weltladen-bensheim.de.

Die vorbestellten Kochboxen können dann am 19. März beim Weltladen abgeholt werden oder werden auf Wunsch ausgeliefert. Wer ohne Kochbox ein Solidaritätsessen zu Hause zubereiten möchte, kann dafür Rezeptvorschläge auf der Homepage des Pfarreienverbunds oder der des Weltladens herunterladen.

Alle Teilnehmenden sind außerdem eingeladen, Fotos vom Kochen, dem Essen oder den Gerichten zur Veröffentlichung an den Weltladen zu schicken.

Neben dem Solidaritätsessen werden auch die Gottesdienste am Samstag, 20. und Sonntag, 21. März, thematisch an der Fastenaktion ausgerichtet sein. Im Anschluss an die Gottesdienste werden gegen eine Spende zugunsten von Misereor sogenannte Solibrote angeboten.

Weitere Informationen dazu sowie zu vielen weiteren Angeboten in der Fastenzeit sind über die Homepage des Pfarreienverbunds erhältlich: www.katholische-kirche-bensheim.de/fastenzeit. red