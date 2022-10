Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) ist in Bensheim für die Friedhöfe zuständig. In einer Stellungnahme äußert sich Geschäftsführer Frank Daum zu den im Leserforum auf dieser Seite erhobene Vorwürfen am Zustand des Fehlheimer Friedhofs.

Dabei weist er die Kritik zurück, die bekiesten Wege seien nicht für Gehbehinderte oder Rollstuhlfahrer geeignet. „Der gesamte

...