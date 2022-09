Klimahelden im Kolpinghaus

Bensheim. Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald hat das Thema Klimawande im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie aufgegriffen und gemeinsam mit dem Team Klimaschutz, Umwelt und Energie der Stadt Bensheim daraus das Projekt Klimahelden entwickelt. Es geht darum, anschaulich zu zeigen, wie Klimawandel funktioniert, was jeder Einzelne zum Klimaschutz beitragen kann und wie dies dann exemplarisch in sinnvolle und beispielgebende Aktionen umgesetzt wird.

In diesem Jahr sind die Klimahelden zu Gast in Bensheim, um sich im Rahmen von drei Veranstaltungen näher mit dem Thema Klimawandel und Ernährung zu beschäftigen.

Start am 23. September

Die Veranstaltungsreihe startet am Freitag, 23. September, um 19 Uhr im Kolpinghaus Bensheim. Nach dem Motto „Nur wer versteht, kann auch etwas ändern“ veranschaulicht Marcus Vogel, Projektleiter des Geo-Naturparks, anhand des interaktiven Vortrages „In 80 Bildern durch den Klimawandel“, was es mit dem Thema auf sich hat.

Neben dem Vortrag finden sich Infostände, die mehr Material zum Thema Klimaschutz liefern, und ein „Walk of Science“, der zum vertiefenden Austausch einlädt. Wer einmal Insekten als Eiweißalternative zu Fleisch probieren möchte oder kosten will, ob Lupinenkaffee in Zukunft auf seinem Frühstückstisch stehen kann, wird am Rangerstand fündig. red