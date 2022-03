Klimafasten ab heute in Auerbach

Auerbach. Am heutigen Aschermittwoch (2.) startet in der evangelischen Kirchengemeinde Auerbach/Hochstädten die Aktion Klimafasten. Bis Ostern trifft sich wöchentlich jeweils mittwochs um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Bachgasse 39 eine offene Klimafastengruppe. Das einstündige Treffen – so informiert Pfarrer Lukas von Nordheim – soll Raum geben, um Andacht zu halten, Erfahrungen auszutauschen und einander Anregungen zu geben.

Da die Themen des Klimafastens wöchentlich wechseln, ist der Einstieg jederzeit möglich. „Über Klimafasten lässt sich vortrefflich streiten. Doch manchmal ersetzt der Streit über den richtigen Weg das Handeln. Das soll in der Fastenzeit nicht so sein“, schreibt Pfarrer von Nordheim. Vielmehr lade die Aktion von Aschermittwoch bis in die Karwoche dazu ein, zu prüfen, was jeder Einzelne zum Leben braucht und worauf er aus Liebe zur Schöpfung verzichten kann. gs

